Qui sont les deux autrices qui se cachent derrière Emma Green en dédicace évènement à Lyon ?

Elles ont vendu 2 millions de livres et sont aujourd’hui deux figures incontournables du paysage de la romance française. C’est pourtant sous un seul et même nom qu’elles écrivent.

Le phénomène Emma Green, un pseudonyme faisant référence à la fille de Rachel et Ross dans la série Friends, a encore frappé cet hiver avec un tout nouveau roman intitulé Si les étoiles se taisent publié par les éditions Addictives. Une romance comme les deux autrices ont l’habitude d’écrire, mais surtout un thriller emmenant le lecteur en Écosse aux côtés d’Astrée, une jeune femme de 24 ans, qui se retrouve à accomplir la dernière volonté de son mari décédé, à savoir disperser ses cendres sur l’île sauvage de Skye où il est né. Un voyage qui va lui réserver bien des surprises…

C’est à Lyon que le duo d’autrices est attendu cette semaine dans le cadre de cette nouvelle sortie. Le rendez-vous est donné ce mercredi 4 mars de 15h à 18h lors d’une séance de dédicace à la Fnac Bellecour (Lyon 2).