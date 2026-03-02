Cette enseigne arrive au centre commercial de Confluence à Lyon

Les visiteurs du centre commercial de Confluence ont peut-être remarqué du changement ces derniers jours. La boutique de La Chaise Longue a en effet déménagé au niveau 1 du pôle de commerces et de loisirs juste à côté de la boutique André. Toujours au même étage, l’enseigne Swarovski a également fait peau avec un nouveau décor au sein de son magasin.

Une toute nouvelle boutique s’apprête aussi à ouvrir ses portes en ce printemps. Il s’agit de l’enseigne Pandora qui accueillera ses premiers clients au 2e trimestre de l’année 2026. Aucune date d’ouverture précise n’a été communiquée pour le moment. Pour rappel, le créateur danois est connu pour ses bijoux personnalisables, et notamment ses charms se déclinant à travers de nombreux univers.