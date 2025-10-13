"Toi que je n’attendais plus" : Alessandra Sublet en dit plus sur son premier roman

Alessandra Sublet va bientôt sortir son premier roman. Le rendez-vous est donné le 22 janvier prochain dans les librairies. L’ancienne animatrice télé publiera aux éditions Robert Laffont Toi que je n’attendais plus.

La Lyonnaise a donné ce week-end des détails sur ce nouveau projet professionnel en révélant notamment la couverture du livre. "Mon héroïne Manon, océanologue passionnée, vous emmènera de la Sicile aux paysages sublimes de la Patagonie", peut-on également lire en légende du post Instagram d’Alessandra Sublet.

De quoi faire des heureux parmi les fans de l’ancienne animatrice qui avait déjà pris la plume pour parler de sa vie personnelle et professionnelle dans T’as le blues baby ? et J’emmerde Cendrillon.

Alessandra Sublet n’avait pas manqué de parler de ce nouveau projet qui ne sera pas le seul dans les prochains mois. "Début 2026 avec mon premier roman, au printemps avec ma première BD sur la famille recomposée et le planning de mes conférences qui s’intensifie", avait-elle assuré en août dernier.