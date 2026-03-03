Les femmes à l’honneur à l’occasion du 8 mars. La journée internationale des droits des femmes sera synonyme de nombreux évènements à Lyon. La rédaction de Lyon Femmes vous propose sa sélection :

Femmes Cheffes chez ballad café

C’est le premier évènement public de l’association Femmes Cheffes dont l’objectif est d’apporter de la visibilité aux cheffes de Lyon. Direction ce samedi 7 et ce dimanche 8 mars dans le 7e arrondissement pour de la gourmandise et des tables rondes. Le rendez-vous est donné chez ballad café. L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et à tous. Plus d’informations ici

Marché des créatrices

Les créatrices et les artisanes à l’honneur ce samedi 7 mars du côté de Trattino dans le 7e arrondissement. Au programme de cet évènement : une friperie ambulante, des bijoux, de la brocante, des illustrations ou encore de la céramique. Il y aura de quoi se faire plaisir. Entrée libre. Plus d’informations ici

Fight like a girl

Un stage 100% féminin de Self Défense & MMA. C’est ce que proposera Julien Maschino à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Le rendez-vous est donné ce dimanche 8 mars de 10h à 16h30 à United Experiences Club dans le 6e arrondissement de Lyon. L’évènement sera encadré par Clara Ricignuolo, combattante professionnelle. Plus d’informations ici

Entraînement collectif Courir pour elles

Et si on allait se motiver ensemble ? Ce dimanche 8 mars, Courir pour elles organise un entrainement collectif en vue de son traditionnel évènement prévu les 5, 6 et 7 juin. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, toutes les personnes intéressées sont invitées à se retrouver à 9h45 devant la porte des Enfants du Rhône. Plus d’informations ici

Projection-débat du film La Maison des femmes

Le cinéma Pathé Vaise accueillera ce dimanche 8 mars une projection exceptionnelle du film La maison des femmes réalisé par Mélisa Godet. Seront également présentes la productrice du long-métrage et l’équipe de la Maison des femmes de Lyon. Le film raconte l’histoire et le quotidien de la Maison des femmes de Saint-Denis fondée en 2016, une première en France. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Liberté, égalité, sororité : aux actes !

C’est l’évènement signature de l’Équipe des Lyonnes. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le réseau féminin organise le mercredi 11 mars une soirée intitulée "Liberté, égalité, sororité : aux actes !" au Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) dans le 7e arrondissement de Lyon. Des interventions et des tables rondes sont notamment prévues. Plus d'informations ici

Manifestation pour les droits des femmes

Le rendez-vous est donné ce dimanche 8 mars à partir de 14h30 au départ de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement de Lyon. La manifestation est organisée à l’appel du Collectif Droits des femmes 69. Plus d’informations ici