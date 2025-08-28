"Je vous retrouve très vite !" : Alessandra Sublet dévoile ses nouveaux projets professionnels

"Ce sourire c’est parce que je vous retrouve très vite !" Un post qui n’a pas manqué de faire réagir ce mercredi soir sur Instagram. Celui d’Alessandra Sublet. A quelques jours de la rentrée des classes, l’ancienne animatrice télé a fait part de ces projets pour les prochaines semaines et les prochains mois.

"Début 2026 avec mon premier roman, au printemps avec ma première BD sur la famille recomposée et le planning de mes conférences qui s’intensifie", a annoncé la Lyonnaise. De quoi réjouir ses fans ayant été nombreux à commenter ce post. "Bonheur ! A très vite les amis et bonne reprise", a-t-elle conclu.

Alessandra Sublet avait déjà pris la plume pour parler de sa vie personnelle et professionnelle, notamment dans T'as le blues baby ? et J'emmerde Cendrillon.