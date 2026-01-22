"C’est votre vie pas celle des autres" : le touchant message d’Alessandra Sublet pour la sortie de son premier roman

Alessandra Sublet sort ce jeudi son premier roman intitulé Toi que je n’attendais plus. Publié aux éditions Robert Laffont, le livre raconte l’histoire de Manon, une océanologue et mère de famille divorcée au cœur brisé dont la vie va basculer lorsqu’elle se voit proposer une expédition scientifique au Cap Horn.

L’occasion pour la native de Lyon, aujourd’hui éloignée du petit écran, de s’exprimer sur ses réseaux sociaux. "C’est un roman d’amour, un roman d’aventure. C’est un roman plein d’espoir. C’est un roman qui peut vous faire comprendre que le mouvement crée la chance parce qu’en bougeant, en agissant on augmente nos chances de croiser des occasions favorables", explique celle qui est aujourd’hui conférencière.

"C’est votre vie pas celle des autres. C’est vos choix pas ceux que les autres feraient pour vous. C’est vos envies pas celles que les autres aimeraient pour vous. C’est en prenant votre chemin que vous vous épanouirez, faites fi du regard des autres, ça sert pas à grand-chose et soyez heureux", ajoute Alessandra Sublet qui n’avait pas manqué de créer la surprise il y a quelques jours annonçant s’être mariée pour la troisième fois dans le plus grand secret.