Trois mois après la naissance de son fils, Chloé Trespeuch de retour en Coupe du monde

"De retour en Coupe du monde moins de 3 mois après la naissance de Marlo. Je ne m’étais pas imposée d’objectifs, car, 9 mois de grossesse et la naissance d’un bébé, c’est une aventure aussi incroyable qu’imprévisible." Chloé Trespeuch a partagé sa joie ce mercredi sur Instagram. Et pour cause, la snowboardeuse lyonnaise dispute cette semaine une manche de Coupe du monde avec l’équipe de France à Montafon en Autriche.

"J’avais cette envie de retrouver ma vie d’athlète depuis le début, alors j’ai travaillé pour cela avec Marlo, dans le ventre et en dehors. Ma remise en forme s’est bien passée, le staff médical et sportif a validé ma sélection, les feux sont au vert, le corps et l’esprit sont prêts à jouer de nouveau", assure la détentrice du dernier Globe de Cristal. "L'objectif est de reprendre les marques pour, petit à petit, glisser, de plus en plus vite", conclut la snowboardeuse lyonnaise.

Chloé Trespeuch avait annoncé la naissance le 30 décembre 2024 de son petit garçon. La sportive avait eu l’occasion de se confier dans un entretien à la rédaction de Lyon Femmes sur sa maternité. "J’ai vraiment envie de concilier cette vie d’athlète et cette vie de femme. Ce n’est pas toujours facile… On grandit en tant que machine à gagner pour toujours repousser les limites et pousser son corps dans ses retranchements", avait-elle confié parlant des Jeux Olympiques de Milan Cortina en février 2026 comme l’un de ses prochains défis.