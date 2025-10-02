De nouvelles boutiques pour ce centre commercial près de Lyon

Du nouveau du côté du centre commercial Carrefour Vénissieux. Sept nouvelles enseignes ont pris place ou sont sur le point de s’installer. Les visiteurs ont notamment pu découvrir le restaurant Ça Va Smasher. Une première dans la région Rhône-Alpes pour les amateurs de burgers.

Le chocolatier Jeff de Bruges a également posé ses valises cet été dans le centre commercial tout comme la parfumerie française Adopt et le spécialiste des cigarettes électroniques et e-liquides Cigusto.

Pour les plus gourmands, il est aussi possible depuis quelques semaines de se laisser tenter par l’enseigne O’Tacos.

Deux autres nouveautés sont prévues d’ici la fin de l’année avec la venue au sein du centre commercial Carrefour Vénissieux du bijoutier Histoire d’Or et du barbier Barber du Monde.