Cette nouvelle enseigne inédite en France s’installe à Lyon

Du nouveau du côté du centre commercial Westfield La Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Une toute nouvelle boutique ouvre ses portes en cette fin de semaine. Il s’agit de Mango Teen dont c’est le premier magasin en France.

Le concept proposé par l’enseigne espagnole est "inédit" et a été "spécialement pensé pour les adolescents qui propose une mode actuelle, accessible et en phase avec les attentes des jeunes générations", indique le centre commercial.

Les premiers clients seront accueillis ce vendredi à l’occasion de l’ouverture officielle de Mango Teen. La boutique se trouve au niveau 0 et s’étale sur une superficie de 250 m2. Cette nouveauté intervient dans le cadre de la réouverture des magasins Mango et Lacoste ayant agrandi leurs espaces.