Au Grand Hôtel-Dieu de Lyon, les pop-up stores arrivent à trouver leur bonheur

Au Grand Hôtel-Dieu de Lyon dans le 2e arrondissement, les pop-up stores semblent avoir pris leurs habitudes depuis maintenant plusieurs années. Ces boutiques éphémères sont arrivées "un peu par hasard" en 2019 selon le directeur des lieux Patrick Muller. "On a très régulièrement des demandes pour venir s’implanter sous plusieurs formats. C’est plutôt bénéfique pour les marques de s’engager sur une petite période parce que ça leur permet de tester la clientèle", explique-t-il.

Emilie Ettori ou encore Plantes pour Tous sont les exemples de pop-up stores devenus des boutiques définitives. Plus récemment, c’est le collectif des Créations Lyonnaises qui a signé un bail commercial reconductible de trois ans pour son magasin de la rue Marcel-Gabriel Rivière. Ouvert en juin 2022 pour un délai initial de trois mois, la boutique "a eu relativement du succès assez rapidement" selon Virginie Piroird, créatrice des bougies Onze octobre et co-fondatrice des Créations Lyonnaises, un collectif de créateurs de la région. "Le bouche à oreille fonctionne très bien. Nous avons des clients fidèles qui reviennent", poursuit-elle mettant en avant l’offre lyonnaises proposée à savoir du textile, des savons, des illustrations, de la décoration, de la lingerie, de la papeterie ou encore des sacs.

Les Créations Lyonnaises entendent bien faire aussi bien avec les quatre autres pop-up stores du collectif installés au sein de la cour du midi du Grand Hôtel-Dieu mettant également à l’honneur des entrepreneurs lyonnais. "On avait quatre espaces qui allaient se libérer au même moment", se souvient Patrick Muller. "Il fallait qu’on puisse proposer quelque chose de cohérent", poursuit le directeur du site qui voulait de son côté proposer dans cette partie des animations et des ateliers de do it yourself. "La tendance du local et du fait main s’est développée. Les clients aiment trouver des produits qu’ils ne peuvent pas voir ailleurs. On se détache du format d’une grande chaîne et ça plaît", ajoute Patrick Muller fier des résultats de ces pop-up stores. "Ça nous conforte dans le fait qu’on peut donner cette opportunité parce que ça peut se transformer. On voit aujourd’hui que ça fonctionne bien. C’est un format intéressant pour tout le monde", conclut-il.