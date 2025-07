Huit nouvelles enseignes débarquent au centre commercial de la Part-Dieu de Lyon

Les ouvertures se poursuivent au centre commercial Westfield La Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Alors qu’on apprenait cette semaine l’arrivée d’ici fin 2025 d’Aroma-Zone et de la marque française SMTZ, d’autres nouveautés sont à venir dès cet été.

En ce mois de juillet, le centre commercial proposera à ses visiteurs de découvrir Beauty Queen, spécialiste de la beauté indienne, avec ses soins du corps et du visage. Direction pour cela le niveau 0 du côté de l’entrée Garibaldi.

Il sera également possible de se rendre au sein de la boutique de la marque française Bel Chou’s, le spécialiste des chaussures en cuir à prix doux, au niveau 1 à côté de C&A, mais également chez Mango Teen, la ligne dédiée aux adolescents par Mango. Le retour de Lacoste est attendu au mois d’août. Le magasin de la marque au crocodile déménage au niveau 1 près des Galeries Lafayette.

Bonne nouvelle également pour les amateurs de pop culture avec l’arrivée de l’enseigne Pop Mart. Actuellement présente à Paris, elle vend notamment des figurines à collectionner comme les très populaires peluches Labubu.

Les gourmands auront également de quoi faire avec trois nouvelles adresses cet été : le restaurant libanais Sesam by Litani (début juillet), le pop-up de La Belle Liégoise avec ses gaufres belges et Le Paradis du Fruit comptant déjà deux établissements à Confluence et en Presqu’île.