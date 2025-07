Deux nouvelles enseignes cet été dans ce centre commercial de Lyon

Du nouveau cet été au pôle de commerces et de loisirs de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon. Deux nouvelles enseignes s’apprêtent à s’installer. La première est la marque BioTechUSA, spécialisée dans les compléments alimentaires et le conseil en nutrition sportive. Cette boutique ouvrira ce jeudi 17 juillet au niveau 1 du centre commercial.

La seconde nouveauté se trouvera à l’étage au-dessus et devrait ravir les plus gourmands. Il s’agit du restaurant TrantranZaï dont les plats incontournables sont les nouilles artisanales et les raviolis traditionnels du Sichuan. L’enseigne ouvre ainsi en ce mois de juillet son premier établissement au sein de la capitale des Gaules.