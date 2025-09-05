Cette enseigne va ouvrir deux nouveaux magasins dans le Rhône

Normal s’apprête à ouvrir deux nouveaux magasins dans le Rhône. Le premier se trouvera au sein du centre commercial Grand Ouest à Ecully tandis que le second prendra ses quartiers au centre commercial Carré de Soie. Ces deux ouvertures sont annoncées le mercredi 10 septembre à 8h30 avec une grande fête pour les premiers clients.

L’enseigne danoise, qui propose des produits de marques à des prix attractifs, comptera ainsi 10 magasins dans le département du Rhône. Des boutiques Normal sont en effet déjà installées dans les centres commerciaux de La Part-Dieu et de Confluence ainsi que dans le centre de Lyon, plus précisément rue de la République.