Et aussi à Lyon

Cette enseigne va ouvrir deux nouveaux magasins dans le Rhône

Cette enseigne va ouvrir deux nouveaux magasins dans le Rhône
Cette enseigne va ouvrir deux nouveaux magasins dans le Rhône - DR

Rien ne semble arrêter l’enseigne danoise.

Normal s’apprête à ouvrir deux nouveaux magasins dans le Rhône. Le premier se trouvera au sein du centre commercial Grand Ouest à Ecully tandis que le second prendra ses quartiers au centre commercial Carré de Soie. Ces deux ouvertures sont annoncées le mercredi 10 septembre à 8h30 avec une grande fête pour les premiers clients.

L’enseigne danoise, qui propose des produits de marques à des prix attractifs, comptera ainsi 10 magasins dans le département du Rhône. Des boutiques Normal sont en effet déjà installées dans les centres commerciaux de La Part-Dieu et de Confluence ainsi que dans le centre de Lyon, plus précisément rue de la République. 

Tags :

normal

boutiques

magasins

Rhône