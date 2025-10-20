Ces quatre nouvelles enseignes viennent d’ouvrir au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon

Food, mode, lifestyle… Quatre nouvelles enseignes ont récemment ouvert leurs portes au centre commercial Westfield La Part-Dieu. Le 4 octobre dernier, la marque française SMTZ a pris place au niveau 0 à côté des Galeries Lafayette. On y trouve sur place des vêtements, des accessoires et des bijoux en acier inoxydable.

L’enseigne chinoise Miniso a également accueilli ses premiers clients dès le 8 octobre. Située au niveau 1 (à proximité de la Place Centrale face à la boutique L’Occitane), la boutique propose de la papeterie, des produits de beauté, de la décoration ou encore des gadgets technologiques.

Du côté de l’offre de restauration, deux nouveautés sont à noter. Le Paradis du Fruit, enseigne déjà présente en centre-ville et au pôle de commerces et de loisirs de Confluence, a pris place au niveau 3 à côté du cinéma avec toujours ses plat et ses jus pressés minute. L’enseigne TimesSquare apporte aussi un concept inédit au niveau 2 : le Naan Burger (fusion entre pain indien et burger américain).