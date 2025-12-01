10 boutiques à Lyon pour trouver ses cadeaux de Noël

Maison Mathûvu

Notre boutique coup de cœur pour ces fêtes de fin d’année. Direction le quartier d’Ainay dans le 2e arrondissement pour ce magasin où il y a de quoi faire plaisir. Puzzles, stickers, papeterie, mugs ou encore biscuits. Difficile de faire un choix parmi une sélection d’articles colorés et originaux.



Maison Mathûvu

4 rue de la Charité, 69 002 Lyon

Le Lab

Ne l’appelez plus Le Lab pour les fêtes de fin d’année mais The Grand Lab Hôtel. Un petit paradis pour les amateurs de pièces uniques et 100% made in Europe. Des accessoires, de la maroquinerie, de la déco, de la vaisselle ou encore des puzzles colorés. De quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.



Le Lab

5 rue François Dauphin, 69 002 Lyon

Atelier Muguette

Dans le 6e arrondissement de Lyon, Atelier Muguette propose une nouvelle fois cette année son Christmas Corner. Un marché d’artisanes lyonnaises pour un Noël local et responsable. Maroquinerie, savons, céramiques, bijoux, tufting ou encore illustrations sont à découvrir sur place jusqu’au 23 décembre.



Atelier Muguette

138 Bugeaud, 69 006 Lyon

Farfelue

Ça sent le biscuit chaud et les bougies ! Difficile de ne pas succomber au charme de Farfelue, boutique-atelier haute en couleurs proposant une ribambelle de petites créations : bijoux, céramiques, thé, bougies, affiches, grigris…



Farfelue

21 rue des Capucins, 69 001 Lyon

La Maison Craie Craie

Un concept store à ne pas louper dans le 2e arrondissement de Lyon. A la croisée entre un studio d’archi et une boutique, la Maison Craie Craie regorge d’articles colorés pour tous les budgets. De svases, des bougies, des bougeoirs, des puzzles, des luminaires ou encore de la petite épicerie.



La Maison Craie Craie

17 rue Auguste Comte, 69 002 Lyon

Emilie Ettori Illustration

La boutique à ne pas louper si vous passez du côté du Grand Hôtel-Dieu de Lyon. On ne présente plus l’illustratrice Emilie Ettori connue pour ses dessins de villes d’un point de vue aérien. Des créations qui prennent vie sur des affiches, tote bags, carnets ou encore papeterie. Des cadeaux parfaits pour les amoureux de Lyon.



Emilie Ettori Illustration

1 rue Marcel Gabriel Rivière, 69 002 Lyon

Les Ateliers Romarins

Bijoux, décoration, papeterie, savons, lampes, doudous, accessoires de table… La boutique de créatrices Les Ateliers Romarins proposera une nouvelle fois une sélection d’articles pour Noël qui devrait forcément inspirer les visiteurs en vue des fêtes de fin d’année.



Les Ateliers Romarins

15 rue Romarin, 69 001 Lyon

Casita

Faire un peu de shopping tout en profitant d’une pause-café ? Telle est l’idée de Casita, le nouveau café-boutique du quartier d’Ainay. Le concept-store propose également sur place des ateliers créatifs. On a beaucoup aimé les bonnets, les mitaines et les cagoules parfaits pour l’hiver.



Casita

24 rue des Remparts d’Ainay, 69 002 Lyon

Aux Grimoires Romantiques

On pense bien sûr aux amoureux des livres pour Noël ! Et il sera certainement possible de trouver votre bonheur Aux Grimoires Romantiques, une librairie spécialisée dans la romance. A retrouver sur place bien sûr : de la romance contemporaine, de la dark romance, de la dystopie, de la science-fiction, de la fantasy… sans oublier des produits dérivés de créateurs français à l’exemple de bougies, de carnets ou encore de marque-pages.



Aux Grimoires Romantiques

5 rue du Plat, 69 002 Lyon

L’Escale

Direction Bron pour découvrir ou redécouvrir cette boutique éphémère mettant à l’honneur les artisans créateurs. Bijoux, papeterie, céramiques, maroquinerie, crochet ou encore biscuits… Il y a de quoi faire plaisir !



L’Escale, boutique éphémère de Bron

167 avenue Franklin Roosevelt