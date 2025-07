Cinq boutiques de vêtements de seconde main à découvrir à Lyon

En cette période de vacances d'été, l’heure est peut-être au tri et au renouvellement de son dressing. Pour trouver la bonne tenue pour reprendre le travail ou même dénicher un petit look décontracté pour les congés, les boutiques de vêtements de seconde main ne manquent pas à Lyon. La rédaction de Lyon Femmes vous a fait une petite sélection.

Doux Comptoir

Direction le 1er arrondissement pour découvrir ce showroom de dépôt vente de vêtements de seconde main. Julie Berger est la fondatrice de Doux Comptoir dont l’ambition était de devenir "un Vinted lyonnais convivial et accessible". Mission réussie pour la jeune femme qui propose avec son équipe de belles pépites. Mention spéciale pour le compte Instagram Doux Comptoir où les vidéos et les idées de tenues ne manquent pas.

Doux Comptoir

10 rue des Quatre Chapeaux, Lyon 2

Pastel

Des vêtements de seconde main pour les femmes et les enfants. C’est ce que propose Pastel dont la boutique lyonnaise est située dans le 7e arrondissement. Annouck Blanchouin est la fondatrice de cette friperie qui a vocation à se développer dans toute la France pour changer l’image de la seconde main. On y retrouve des marques incontournables comme Zara, Ba&sh, Comptoir des Cotonniers, Sezane, Uniqlo…

Pastel

123 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7

Les Dégoteuses

« C’est un projet que je voulais mettre en place depuis l’âge de 16 ans. J’ai toujours baigné dans les brocantes et dans la seconde main. » Autant dire qu’Anaïs Castello ne manque pas de motivation au sein de sa première boutique des Dégoteuses située au niveau du Passage Thiaffait dans le 1er arrondissement. De nombreuses marques sont au rendez-vous : Sézane, Sandro, Ba&sh, Céline ou encore Chanel.

Les Dégoteuses

19 rue René Leynaud, Passage Thiaffait, Lyon 1

Clothe2Me

Avec deux boutiques situées à Lyon et à Sainte-Foy-lès-Lyon, Clothe2Me veut prouver qu’il est possible de concilier amour des vêtements et valeurs écologiques. Le plus du concept ? Il y en a pour tout le monde : les femmes, les enfants et les hommes. On aime le dressing coloré proposé et les pièces proposées dans la boutique lyonnaise par un autre concept de la seconde main : Papote.

Clothe2Me

1 rue Paul Lintier, Lyon 2

10 Grande Rue, 69 110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Secand

Un QG de la seconde main comme on les aime. Dans le 7e arrondissement, Secand propose un vide dressing permanent où il est possible de louer son propre emplacement de vente dans la boutique. Sur place, on se charge de vendre les pièces. De quoi dénicher de belles pépites !

Secand

52 avenue Jean Jaurès, Lyon 7