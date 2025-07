Les ouvertures les plus attendues de l’été et de la rentrée à Lyon

De nouvelles boutiques vont ouvrir leurs portes cet été mais également à la rentrée. Centres commerciaux et Presqu’île… La rédaction de Lyon Femmes vous propose un petit tour d’horizon de ces adresses qui devraient faire des heureuses et des heureux.

Direction pour commencer le centre commercial Westfield La Part-Dieu avec plusieurs ouvertures prévues au mois d’août. On notera tout d’abord le retour de Lacoste. Le magasin de la marque au crocodile change de place et déménage au niveau 1 près des Galeries Lafayette. Le restaurant Le Paradis du Fruit, déjà présent en centre-ville et à Confluence, fera également son arrivée dans les prochaines semaines.

Autre ouverture très attendue dans le centre commercial du 3e arrondissement : Mango Teen. Dès le mois de septembre, il sera possible de découvrir la ligne dédiée aux adolescents par Mango.

En ce qui concerne les amateurs de culture, l’enseigne Pop Mart devrait en ravir plus d’un. Actuellement présente à Paris, elle vend notamment des figurines à collectionner à l’exemple des très populaires peluches Labubu. On ne connait pour l’instant pas la date d’ouverte de ce nouveau magasin tout comme celle de la marque française Bel Chou’s, le spécialiste des chaussures en cuir à prix doux (au niveau 1 à côté de C&A).

A noter que d’ici la fin de l’année 2025, deux ouvertures sont également au programme au centre commercial Westfield La Part-Dieu : les cosmétiques d’Aroma-Zone et la marque française de prêt-à-porter et de bijoux en acier inoxydable SMTZ qui compte déjà des boutiques à Strasbourg et à Bordeaux. Le rendez-vous sera donné pour cette dernière en octobre au niveau 0 à côté des Galeries Lafayette.

Du côté de la Presqu’île, l’ouverture de la boutique Baobab proposant des bougies haut de gamme, des parfums d’intérieur ou encore des soins du corps est attendue d’ici la fin du mois au 7 rue des Quatre Chapeaux dans le 2e arrondissement. La marque qui se fait également désirer dans le centre-ville lyonnais est incontestablement Balzac Paris. Elle sera située face à une autre marque très populaire, à savoir Sézane actuellement ouvert rue du président Edouard Herriot.