Sandra Viricel : "Continuer à redorer le blason du métier d’agent immobilier"

Vous avez sorti le 9 avril dernier votre premier livre "Les Secrets d’une Agente" aux éditions Maxima revenant sur vos 20 ans de carrière en tant qu’agent immobilier. Ce livre est une nouvelle ligne sur votre CV déjà bien rempli. Ça vous donnait envie depuis un moment ?

Je regardais dans mes projets professionnels ce que je pouvais ajouter à mon arc avec l’idée de parler de ma carrière, surtout du métier d’agent immobilier. C’est un métier un peu passion pour moi que j’ai eu la chance d’exercer à la télévision. L’idée était aussi de parler de l’entrepreneuriat, des difficultés en tant que cheffe d’entreprise surtout dans des petites structures comme la mienne où c’est beaucoup d’investissement personnel. Les gens ont tendance à baisser les bras surtout avec la conjoncture que l’on a aujourd’hui. Je voulais un peu transmettre tout ça et parler de mon parcours. Au départ, je me suis dit que personne ne voudrait publier mon livre, et puis finalement on a tout de suite eu une réponse positive de l’éditeur. C’était un sujet qui était sur la table depuis trois ans. Après, avec la conjoncture économique dans laquelle on évolue, j’ai dû mettre un peu de côté tout ça. L’année dernière, on s’est remis à écrire. Ce livre est arrivé à point nommé. On sort un peu de la période de marasme immobilière et en même temps c’est un tournant aussi dans ma carrière avec de nouveaux projets.

Vous revenez dans ce livre sur vos 20 ans d’expérience dans l’immobilier. Il y a eu des souvenirs plus marquants que d’autres ?

J’en ai tellement ! Ce sont à la fois des souvenirs avec les clients, des souvenirs dans ma carrière professionnelle et des expériences avec des collaborateurs. Je n’ai pas un souvenir particulier mais dans le livre je raconte quelques anecdotes… (rires)

Vous parlez également de votre vie de femme et d’entrepreneuse. Ça n’a pas toujours été évident ? Quels messages voulez-vous faire passer ?

Je parle de mes erreurs et de ce que j’ai appris, notamment les conciliations que nous sommes obligés de faire. La difficulté quand tu as une petite entreprise, ce sont des doutes et de l’investissement personnel. C’est beaucoup d’abnégation au départ et beaucoup de résilience. Quand on s’accroche, le jeu en vaut la chandelle. C’est sûr que les premières années sont parfois difficiles. Je ne pourrai jamais faire marche arrière sur la liberté de l’entrepreneuriat. Je pense que c’est la plus belle décision que j’ai prise le jour où j’ai décidé de me lancer même s’il y a eu des difficultés et des périodes difficiles qu’il y aura encore…

Vous recommanderiez aujourd’hui la profession d’agent immobilier aux jeunes ? Elle a évolué depuis ces dernières années ?

Je pense qu’elle a évolué et je pense qu’on y a un peu participé et apporté une toute petite pierre à l’édifice avec l’émission Recherche appartement ou maison. C’est aussi pour ça que j’ai écrit le livre, pour parler de mon métier qui est vraiment un métier. Il a été galvaudé pendant des années. Il a été critiqué aussi. Notre métier est aujourd’hui un peu mieux apprécié et l’idée est de le professionnaliser. C’est important pour moi d’avoir une vraie qualité d’éthique et de travail qui permet de continuer à redorer ce blason d’agent immobilier pour qu’on devienne de vraies références dans la vie des gens. Nous intervenons à des moments clés et c’est important de monter en qualité de manière à promouvoir ce métier qui est un très beau métier.

On a également pu vous retrouver dans l’émission de Julien Courbet A quel prix ? sur M6. La télé vous plait toujours autant ?

J’ai eu de la chance de pouvoir avoir accès à ça. C’était une autre expérience que Recherche appartement ou maison où je fais mon métier à Lyon. C’était très sympa à faire tant que ça restait dans mon domaine d’expertise. Ça me permet d’utiliser mon savoir-faire et ça apporte forcément de la visibilité à mon travail. Tout est bénéfique et c’est très agréable de bosser avec de superbes équipes.

Quels sont vos autres projets pour cette année 2025 ?

C’est déjà pas mal (rires). Normalement on devrait encore me voir un petit peu. Peut-être une autre émission de A quel prix ?. Il y a des choses en discussions et j’espère pouvoir vous les annoncer bientôt.

Quel est votre plus grand rêve ?

Niveau professionnel, je dirais la transmission. Le livre découle un peu de cela. Sur le métier d’agent immobilier, je souhaite que l’on soit un peu moteur pour être mieux considéré comme expert de notre métier, que nous soyons vraiment des intermédiaires quasiment indispensables pour que les transactions se passent bien. C’est vraiment quelque chose que j’aimerais mettre en avant sur les prochaines années. J’ai ensuite plein de petits objectifs. Je suis d’ailleurs plus petits objectifs pour les atteindre régulièrement que de grands rêves inatteignables. Peut-être prendre du temps pour profiter de ce que l’on a. C’est déjà pas mal !

Ses adresses favorites du moment à Lyon :

Brasserie Roseaux, 34 Cours Franklin Roosevelt, Lyon 6

"C’est top, j’ai beaucoup aimé."

Guinguette La Baraka, Chemin de l’Ile, Miribel (01)

"Un spot sympa si on n’a pas le temps de partir en week-end et qu’on a envie de s’aérer. C’est dépaysant le temps d’une soirée."

Noha Corner, 20 Cours Vitton, Lyon 6

"Un magasin multimarques où je vais souvent."

Propos recueillis par A.D.