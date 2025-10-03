"Rendre la cuisine accessible à tous" : le pari d’une Lyonnaise avec son livre de recettes

Plus de dix ans après la création de son blog "Steph à table" suivi par plus de 53 000 personnes sur Instagram, Stéphanie Iguna vient de sortir son propre livre de recettes aux éditions Webedia Books. Intitulé À table sans se ruiner, il compte 60 recettes familiales de l’entrée au dessert en passant par des plats principaux et des boissons. "J’avais envie d’avoir un objet qui reste et de le dédier à ma maman", nous explique Stéphanie Iguna. Il faut dire que la famille est très importante pour cette Lyonnaise maman de deux garçons aussi gourmands et amateurs de cuisine qu’elle.

"Je voulais partager mon amour de la cuisine au plus grand nombre", insiste celle qui est également la fondatrice de la Food Factory, une agence de création et d’innovation culinaire installée à la Croix-Rousse. Risotto, pâte à tartiner, cookies, foccacia, lasagnes, cabillaud coco… Chaque recette met en avant une histoire personnelle de la vie de Stéphanie Iguna, également passionnée par les voyages.

La mère de famille lyonnaise a aussi pensé au portefeuille de ses lecteurs. "Il y a en ce moment un contexte économique quand même bien compliqué. Je veux prouver qu’il est possible de trouver des recettes malines pour se régaler sans se ruiner. Bien manger ne devrait pas être un luxe", assure-t-elle.

La rédaction d’un livre n’est pas une première pour Stéphanie Iguna qui avait également contribué à l’ouvrage Strret Food des Gones sur la cuisine de rue à Lyon aux côtés de Quentin Ponzio, Mia Desrousseaux, Maëva Chanoux et Cyril Montégu. "C’est un aboutissement d’avoir un blog qui amène à un livre. J’espère que c’est le premier d’une longue série", conclut la passionnée de cuisine.

A.D.