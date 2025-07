"Bienvenue chez moi" : Sylvie Tellier lance sa boutique en ligne de vêtements et d’accessoires

"Parce qu’à un moment, faut y aller." Face à la caméra, Sylvie Tellier a annoncé en fin de semaine dernière le lancement d’un tout nouveau projet professionnel. "Voilà, on dit qu’on n’est jamais prêt, donc allons-y", a déclaré l’ancienne Miss Lyon et Miss France. Cette dernière a levé le voile sur Maison Tellier, une boutique en ligne de vêtements et d’accessoires.

"Ancienne Miss France, cheffe d’entreprise, maman et passionnée de mode depuis toujours, j’ai imaginé cette boutique comme un espace fidèle à mon univers. Une sélection pointue mais accessible, faite de vêtements et d’accessoires bien coupés, bien pensés, et surtout bien faits", peut-on lire sur le site internet de Maison Tellier. Il est par exemple déjà possible de découvrir plusieurs marques, dont les sandales TKEES et les ensembles confortables de chez Lazypants.

"Maison Tellier, c’est un début. Un projet professionnel. Une promesse de mode belle, simple et sincère. Et si le nom évoque chez certains une célèbre nouvelle de Maupassant… qu’ils se rassurent : chez nous, l’élégance n’a rien de scandaleux – seulement un brin de malice normande transmis par mes parents. Bienvenue chez moi", conclut Sylvie Tellier.