"De l'ombre à la lumière" : un premier livre pour la villeurbannaise Mayane

Alors qu'elle vient de terminer le tournage d'un épisode de la série Joséphine, ange gardien avec Mimie Mathy, Mayane a fait part d'une bonne nouvelle à ses fans.

Dans une vidéo publiée ce jeudi soir sur son compte Instagram, la jeune comédienne révélée par le film Un p'tit truc en plus d'Artus a annoncé la sortie de son premier livre intitulé Mayane, de l'ombre à la lumière.

L'ouvrage raconte l'histoire de la jeune femme porteuse de trisomie du point de vue de sa mère Sandrine Thevenon. "Dans ce récit aussi intime qu'universel, elle nous livre ses moments de doute et d'espoir, ses combats du quotidien et ses grandes fiertés. L'histoire pas comme les autres d'une jeune fille devenue aujourd'hui le symbole d'une lutte : faire évoluer le regard de la société sur la différence", peut-on sur le résumé du livre publié chez les éditions HarperCollins et qu'il sera possible de retrouver en librairie dès le 5 novembre.

"Trop fière de vous annoncer que je vais voyager et signer des autographes", annonce également Mayane qui devrait venir rencontrer ses fans lors de séance de dédicaces. L'une d'entre elles est d'ailleurs prévue le jeudi 15 janvier 2026 à la FNAC Bellecour.