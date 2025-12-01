Paillettes, pulls chauds et manteaux : un pop-up vintage à Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières

Le coup d’envoi de l’édition 2025 de la Fête des Lumières sera donné ce vendredi à Lyon. Ce sont quatre soirées qui sont prévues dans le cadre de l’évènement avec une vingtaine d’œuvres à découvrir, principalement en Presqu’île et au parc de la Tête d’Or.

Afin de se préparer comme il se doit à déambuler dans les rues de la capitale des Gaules, la friperie Les Placards de Colette a décidé d’ouvrir un pop-up vintage baptisé "Fête des Lights". Le rendez-vous est donné à partir de ce 1er décembre et jusqu’au dimanche 7 décembre au niveau de la place Sathonay, plus précisément 21 rue Sergent Blandan.

Plus de 300 pièces seront à retrouver sur place, notamment des vêtements, des bijoux et des accessoires. "La belle sélection va vous réchauffer le corps et le cœur. Et vos tenues pour les fêtes seront en rayon pour "Shine bright like a diamond". De quoi affronter le froid avec élégance et style", explique la friperie Les Placards de Colette.