Un grand vide dressing d’hiver de mamans lyonnaises

Alors que le froid vient de s’installer à Lyon et sur le Rhône, les écharpes, bonnets, gants, pulls et gros manteaux ont fait leur retour dans les placards.

Si vous êtes à la recherche de pépites pour cet hiver afin de faire face à cette baisse des températures, la boutique Pastel, spécialisée dans la seconde main, organise un grand vide dressing. Le rendez-vous est donné ce vendredi 21 et ce samedi 22 novembre au sein du magasin situé 123 rue Sébastien Gryphe dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les pièces sélectionnées ne dépasseront pas les 10 euros avec de nombreuses marques présentes comme Sézane, American Vintage, Sessun, Balzac, Petit Bateau, Jacadi…

La particularité de l’évènement ? Cinq mamans lyonnaises auront également fait du tri pour proposer au public des vêtements et des accessoires pour femmes et enfants à petits prix. Il s’agit de Maëva des comptes @mammaganglyon et @lameutelyonnaise, de Sophie du compte @lyoncandoit, d’Alicia du compte @aliciamechani et des sœurs Alice et Clara du compte @jumelleln

Entrée gratuite de 10h à 19h.