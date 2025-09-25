Et la marque de vêtements préférée des Français est…

Avec quelles marques s’habillent les Français ? Telle est la question posée à l’occasion d’une étude menée par l’entreprise de données consommateurs Numerator ayant récemment fusionné avec celui de Kantar. Les résultats de cette enquête viennent d’être dévoilés dans un palmarès publié ce mercredi.

C’est une enseigne française qui prend la première place. Il s’agit de Kiabi dont le slogan est "la mode à petits prix". Le podium est complété par Primark et Decathlon. "Le classement reflète une volonté claire des consommateurs : allier mode et budget maîtrisé", peut-on lire dans l’analyse des experts du panel. "Le sportswear s’impose comme un véritable style de vie", est-il également précisé.

Parmi les autres marques présentes dans le palmarès, on retrouve Tissaia (Leclerc), Gemo, H&M, Dim, Inextenso (Auchan), Tex (Carrefour) ou encore Shein.