"Être est en phase avec les différents enjeux écologiques" : Clémentine Mossé fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

"Adopter un mode de vie plus responsable, ce n’est pas forcément tout restreindre." Tel est le message que veut faire passer Clémentine Mossé, fondatrice et directrice de l’association lyonnaise The Greener Good. "C’est plutôt s’interroger sur son mode de vie et ses réels besoins face aux différents enjeux écologiques auxquels nous sommes actuellement confrontés. Ce sont des enjeux réels. La bonne nouvelle, c’est qu’à Lyon on a énormément d’initiatives, d’alternatives, de commerces, de lieux pour adopter un mode de vie plus soutenable", poursuit la jeune femme.

L’association The Greener Good a aujourd’hui plusieurs missions, notamment "sensibiliser aux enjeux et montrer comment passer à l’action sur le territoire de la Métropole de Lyon". Plusieurs évènements sont organisés chaque année. "Il y aura en 2025 les 10 ans du Greener Festival en octobre au Château de Montchat dans le 3e arrondissement avec des conférences, des ateliers et un village d’une soixantaine d’exposants. On a aussi en avril un évènement sur la mode dans le cadre de la Fashion Revolution avec un défilé de mode éthique avec des créateurs lyonnais", explique Clémentine Mossé. La sortie de la troisième édition du Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses environs est également au programme "avec le message de pouvoir consommer autrement".

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon c’est ma ville de cœur. Je viens de Marseille à la base. Je trouve que Lyon se renouvelle beaucoup. J’ai toujours énormément d’occasions de sortir, de découvrir des nouveaux endroits et même de se déplacer très facilement."