"Bientôt un nouvel espace au Musée des Confluences" : Hélène Lafont-Couturier est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

"Que le musée continue son aventure et aille encore plus loin." Tels sont les mots de Hélène Lafont-Couturier, directrice du Musée des Confluences, à l’occasion des 10 ans de l’établissement culturel situé dans le 2e arrondissement de Lyon.

Cet anniversaire sera l’occasion d’un programme riche dans les prochains mois avec de nouvelles expositions, notamment "Trop forts" qui plonge les visiteurs dans les milieux extrêmes. "On va également ouvrir un nouvel espace encore jamais montré au public dédié aux enfants de 2 à 6 ans qui se trouvera au troisième étage", déclare Hélène Lafont-Couturier qui parle d’une ouverture le week-end du 14 et 15 juin qui viendra clôturer ce 10ème anniversaire.

"L’objectif est d’avoir de nouveaux visiteurs chaque année tout en ayant un public qui reste fidèle", poursuit la directrice du Musée des Confluence. Cette dernière met en avant un établissement "unique par son histoire et ses collections". "J’aimerais au final qu’on vienne lire son journal ou boire son café au musée", ajoute-t-elle.

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon est la ville où je vis. C’est une ville dans laquelle je suis bien qui reste à une échelle humaine. Elle est beaucoup plus profonde que l’on imagine. Tous les jours, on découvre quelque chose un peu comme un touriste."