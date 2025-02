"Notre maison d’édition va lancer cinq nouveaux livres" : Sigolène du Besset est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Rien ou presque ne prédestinait Sigolène du Besset à devenir directrice d’une maison d’édition. Sauf peut-être sa passion pour les livres. C’est l’histoire d’une reconversion professionnelle. "Je ne travaillais pas du tout dans le domaine de l’édition mais dans la grande consommation et j’habitais à Paris. J’ai finalement décidé de devenir libraire et de revenir à Lyon. J’ai ensuite eu la chance en répondant à une petite annonce de rencontrer les associés de la maison d’édition du Gros Caillou qui étaient en fait quatre amis ayant l’ambition de créer une grande maison d’édition à Lyon et qui cherchait quelqu’un pour développer le projet", se souvient Sigolène du Besset. "C’était la rencontre à la fois d’une passion et d’une envie de construire une entreprise qui était vraiment un challenge qui m’intéressait", ajoute-t-elle.

La maison d’édition du Gros Caillou fêtera ses 3 ans en 2025. "On est vraiment sur toutes les facettes du suspense. C’est notre ligne directrice mais aussi une exigence dans la qualité des textes et le traitement des personnages mais tout en faisant des livres qui soient accessibles au plus grand nombre", résume Sigolène du Besset. "Il y aura de l’aventure, du suspense et beaucoup d’émotions. On va lancer cinq nouveaux livres, dont une sortie qui va s’appeler Jusqu’au bout de l’océan, un grand roman d’aventure. Nous allons également sortir notre premier livre en imaginaire à la fin de l’année", explique-t-elle concernant les objectifs de cette année 2025.

Et Lyon dans tout ça ? "J’avais toujours vu Lyon comme une ville où j’aimerais venir vivre un jour ou l’autre. J’ai pas mal de famille dans la région. C’est un bon compromis entre une grande ville et une petite ville où il y a plein de choses intéressantes. On peut aussi vite sortir de Lyon pour aller un peu au vert."