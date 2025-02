"Déjà des idées pour le prochain Prix Lumière" : Maelle Arnaud est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Plusieurs évènements vont rythmer l’année 2025 de l’Institut Lumière à Lyon. Il y aura bien sûr en octobre le désormais traditionnel Festival Lumière. "On a déjà des idées en tête concernant le prochain Prix Lumière. Il faut dire que nous avons une liste assez longue. Il y a encore de nombreuses personnalités susceptibles de recevoir ce prix", confie Maelle Arnaud qui travaille depuis maintenant plus de 20 ans à l’Institut Lumière.

"La passion est toujours intacte puisque les films sont toujours intacts. Il y a suffisamment à faire dans l’histoire du cinéma pour avoir des plaisirs quotidiens en matière de cinéma", précise la programmatrice de l’Institut Lumière qui a comme rêve de faire venir Robert Redford un jour. "On aime rêver et se dire qu’on peut y arriver."

L’Institut Lumière va également célébrer cette année "les 130 ans de l’invention du cinéma par les Frères Lumière avec une grande célébration toute l’année autour de cet immense évènement ayant lancé l’histoire du cinéma", explique Maelle Arnaud.

Concernant la passion des Français pour le cinéma, aucun doute sur le fait que les salles obscures continuent de plaire. "On aime encore évidemment aller au cinéma aujourd’hui. Les chiffres de 2024 le montrent."

Et Lyon dans tout ça ? "Je ne me lasse pas de la ville. Je suis née à Lyon. J’ai vécu à Lyon pratiquement toute ma ville. Je ne me lasse pas de sa beauté et d’y déambuler. Depuis Lyon, on peut très facilement aller à la montagne, à la campagne et à la mer. Il y a énormément de lieux de sortie. C’est une ville extrêmement agréable."