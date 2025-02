"Je suis tombée dans la restauration relativement par hasard" : Alissa Guevara est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Son restaurant a été élu l’année dernière meilleur restaurant végétarien de Lyon. "En 2025, je vais toujours continuer à régaler les personnes qui passeront les portes de La Grenade", assure Alissa Guevara.

"On aime beaucoup retravailler les plats du temps de mon enfance préparés par ma grand-mère", explique la cheffe qui met en avant dans son restaurant « un moment inoubliable et une expérience culinaire autour de la cuisine méditerranéenne mais très créative ».

"Je suis tombée dans la restauration relativement par hasard", poursuit-elle fière du parcours accompli. Alissa Guevara ne dit pas non à des récompenses supplémentaires dans les prochaines années. "On ne dit jamais non à ça", poursuit la gérante de La Grenade.

Et Lyon dans tout ça ? "Une ville où j’ai grandi et je me suis épanouie. Une ville à toute épreuve. La ville qui retracera la plus grande partie de ma vie."