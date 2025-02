"Je vais sortir mon livre sur l’été cosy" : Caroline Millet fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram, Caroline Millet est connue pour partager sa passion pour l’illustration, plus particulièrement les saisons. "Je peux donner vie à tous les messages que je veux faire passer. Il n’y a aucune limite avec l’illustration. L’acte de créer et d’illustrer est méditatif pour moi", assure-t-elle.

Caroline Millet n’était pourtant pas destinée à devenir illustratrice. "J’avoue que c’était quelque chose qui me plaisir quand j’étais plus jeune. Mais je suis plutôt partie dans la communication et le marketing. Petit à petit en postant sur les réseaux sociaux mes passions, l’évidence est venue. Quand ça a pris, j’ai quitté mon travail", explique-t-elle. "Je faisais ça vraiment pour le plaisir au début, sans aucune pression. Même la RH de ma boîte me disait de me lancer", se souvient l’illustratrice dans un sourire.

Concernant ses projets pour l’année à venir, ils sont nombreux. "Je vais sortir mon livre sur l’été cosy intitulé "Mon Été Cosy" qui va clore mon cycle de saisons amorcé en 2020 avec l’automne. Il faut que je le termine en ce début d’année pour pouvoir le sortir en début d’été. J’espère aussi pouvoir sortir d’autres produits de saison", assure Caroline Millet qui confie avoir "déjà réalisé" son rêve en ayant trouvé son public et en vivant de sa passion.

Et Lyon dans tout ça ? "C’est une ville d’opportunités et qui bouge beaucoup. Lyon permet d’être proche d’un centre d’activités qui foisonne tout en étant moi dans la campagne à côté."