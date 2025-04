"La Fashion Revolution à la lyonnaise" : la mode éthique au cœur d’une grande soirée à Lyon

Une grande soirée dédiée à la mode éthique se tiendra ce mercredi à Lyon. Le rendez-vous est donné de 17h à 21h30 à la Chapelle de la Trinité dans le 2e arrondissement pour cet évènement baptisé "en mode éthique" et co-organisé par la Métropole de Lyon et l’association lyonnaise The Greener Good.

"Dans un contexte d’explosion des marques d’ultra fast-fashion, qui imposent des conditions de travail inhumaines et contribuent au dérèglement climatique et à la pollution, nous pouvons nous réjouir d’être sur un territoire qui continue d’innover et de proposer des initiatives locales pour toutes les occasions", explique notamment Clémentine Mossé, fondatrice et directrice de l’association The Greener Good.

L’évènement se tiendra dans le cadre de la Fashion Revolution Week mais également le jour de la commémoration de l’effondrement du bâtiment Rana Plaza au Bangladesh en 2013 qui abritait plusieurs ateliers de confection pour des marques internationales de vêtements. Le drame avait fait plus de 1100 morts.

Au programme de cette seconde édition de "en mode éthique" : un marché de créateurs, une conférence sur les enjeux actuels de la mode responsable, des animations sans oublier un défilé de mode avec des marques lyonnaises.

