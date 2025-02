"Déployer les services de La Pause Brindille pour les jeunes aidants" : Axelle Enderlé est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

L’association La Pause Brindille est née de l’histoire personnelle d’Axelle Enderlé. Confrontée au handicap de l’une de ses filles puis touchée à son tour par un cancer, elle est confrontée à la peine de son autre fille. "Maman qu’est-ce que je vais faire quand tu seras morte ? Parce que je vais devoir m’occuper de ma sœur toute ma vie et moi aussi j’ai ma vie à vivre. J’ai gardé cette phrase très longtemps dans mon cœur", explique Axelle Enderlé.

"Quand je me suis relevée de toutes mes difficultés, il m’a semblé évident de créer quelque chose pour soutenir ces enfants, adolescents et jeunes adultes confrontés beaucoup trop tôt à ces situations douloureuses avec lesquelles néanmoins ils doivent se construire", poursuit-elle.

La Pause Brindille voit le jour à Lyon avec l’objectif d’aider le million de jeunes aidants de 7 à 25 ans que compte la France. "On a de multiples actions d’accompagnement. Notre premier travail est de sensibiliser et d’aider à libérer la parole. Nous avons également une ligne d’écoute aujourd’hui nationale, des actions au sein des établissements scolaires, des brins de partage…", assure Axelle Enderlé qui voit en 2025 une année très importante dans le développement de La Pause Brindille. "C’est une grosse année. Nous avons été lauréats de l’initiative "La France s’engage". Il y aura notamment en octobre prochain les rencontres de la jeunesse aidante à Villeurbanne et une grosse action digitale."

Et Lyon dans tout ça ? "Ce fut une terre d’accueil puisque je suis Drômoise d’origine. J’ai rencontré un écosystème aujourd’hui d’engagement sur le monde de l’économie sociale et solidaire notamment et puis des personnes de tous les horizons, des Lyonnais comme des Lyonnais, qui construisent une société de plus en plus solidaire."