"Mettre Alzheimer KO !" : Christelle Bardet est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

"J’ai été mis face à ce fléau il y a une vingtaine d’années parce que ma mère a été diagnostiquée en 2002 d’une maladie d’Alzheimer précoce à l’âge de 57 ans." Depuis plusieurs années maintenant, Christelle Bardet est engagée dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Administratrice de l’association France Alzheimer Rhône. Elle a notamment sorti en 2019 un livre intitulé Quand maman plantait des brosses à dents dont une nouvelle version sortira au printemps.

"C’était important de mettre des mots sur la maladie mais aussi de partager mon expérience et de prendre aujourd’hui mon bâton de pèlerin pour faire passer un message déculpabilisant, décomplexant mais également pour enlever la chape de plomb qu’on peut avoir mais qu’on retrouve un peu dans n’importe quel aidant", confie Christelle Bardet. "Il y a une espèce d’universalité quand on accompagne un proche malade sur la culpabilité et la charge. Il était important pour moi de mettre en prisme cette maladie sous un autre regard poétique, cocassee et aussi tout l’humour qu’on a pu avoir tout au long du chemin", ajoute-t-elle.

La lutte restera donc la même en cette année 2025. "On a toujours zéro traitement. On guérit quasiment d’1 cancer sur 2. Aujourd’hui, on ne guérit pas de la maladie d’Alzheimer. On a seulement des prises en charge pouvant ralentir le déclin cognitif mais on ne sait pas la guérir", insiste Christelle Bardet.

"Nous avons des projets tout au long de l’année avec France Alzheimer Rhône, notamment les formations d’aidants, nos cafés-mémoire. On a beaucoup d’actions en faveur du couple aidant-aidé mais aussi des actions évènementielles avec la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, notamment la 4e édition de notre gala", explique-t-elle.

Et Lyon dans tout ça ? "C’est toute ma vie, c’est tout mon cœur, ce sont toutes mes racines. Je suis petite-fille de canut et fille d’imprimeur donc c’est compliqué d’être plus Lyonnaise que moi. J’y suis bien, je mange bien, j’y suis heureuse tout simplement."