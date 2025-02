"Mon objectif est évidemment la Coupe du monde de rugby" : Séraphine Okemba est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Elle a été élue meilleure joueuse internationale de l’année 2024 lors de la Nuit du Rugby. Séraphine Okemba compte bien faire de 2025 une année pleine de succès. "Je prépare actuellement des sélections avec le 15 de France féminin. Mon objectif c’est évidemment la Coupe du monde de rugby en 2025 en Angleterre", confie l’internationale française.

Le rugby est entré dans la vie de la jeune femme lors d’un cours d’EPS au lycée. "C’est le coup de foudre. J’ai eu la chance d’avoir un professeur d’EPS qui était aussi passionné de rugby", explique la joueuse dont la famille était plutôt basket que rugby.

Son plus grand rêve ? "J’adore gagner des titres. C’est la raison pour laquelle je m’entraine très dur au quotidien. J’ai aussi pris beaucoup de recul suite aux JO de Paris et notre contre-performance avec l’équipe de France."

"Le rugby me permet vraiment d’évoluer au quotidien de donner le meilleur de moi-même chaque jour. Ma plus grande fierté sera de me dire qu’à un moment donné j’ai été capable de me dépasser et de me donner à 300% au quotidien. Ce qui n’est pas facile tous les jours…", poursuit Séraphine Okemba.

Parmi ses autres projets pour 2025 : la musique et "un dessin animé sur le rugby à 7 pour faire connaitre encore plus le rugby aux jeunes et pourquoi pas sensibiliser les parents."

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon est une ville de cœur. C’est une ville où l’on peut rêver, une ville où il y a beaucoup d’opportunités, les gens sont chaleureux. Aujourd’hui c’est une ville que je porte dans mon cœur et moi clairement je me vois rester ici jusqu’à la fin."