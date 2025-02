"Atteindre un million d’utilisateurs sur notre application SKIIF, le Waze du ski" : Lalée Pinoncély est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Proposer le Waze du ski et simplifier la vie des skieurs. Tels sont les objectifs de l’application SKIIF. "C’est vraiment le premier GPS communautaire gratuit pour les skieurs et multi-stations. On a pris tous les codes du GPS, donc quand vous êtes sur SKIIF vous pouvez rechercher, aller d’un point A à un point B, trouver des restaurants…", rappelle la fondatrice de l’application, Lalée Pinoncély.

"La nouvelle fonctionnalité de cette année est SKIIF Map qui permet de repérer ses amis aussi sur les pistes et créer des groupes de skieurs", poursuit-elle mettant en avant un autre des ses objectifs, à savoir atteindre un million d’utilisateurs sur l’application SKIIF utilisable dans les 40 plus grands domaines skiables européens.

"On pense également à l’été et aux quatre saisons. Mon plus grand souhait est que SKIIF devienne la communauté mondiale des amoureux de la montagne", poursuit Lalée Pinoncély qui a également un évènement sportif majeur en ligne de mire. "Que SKIIF soit le GPS officiel des JO 2030. Je pense qu’il y aura quelque chose à faire. Quand on va regarder des épreuves dans différentes stations, on pourra savoir où se repérer. Il y a un sujet là-dessus. Ce serait ma grande fierté."

Et Lyon dans tout ça ? "C’est ma ville d’adoption. Je suis stéphanoise mais j’ai fait mes études à Lyon. Après j’ai bougé dans plusieurs villes de France pour finalement revenir à Lyon. Je trouve que l’emplacement est incroyable, notamment quand on aime le ski, aller à la plage et à la campagne. C’est une des plus belles villes de France."