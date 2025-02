"Notre domaine viticole familial va fêter ses 120 ans" : Marine Descombe fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

L’année 2025 sera placée sous le signe des festivités au domaine du Château de Pougelon à Saint-Etienne-des-Oullières. A la tête de ce vignoble, on retrouve Marine Descombe, son mari Kevin et son frère François. "L’année 2025 commence par nos 120 ans puisque notre entreprise familiale a été fondée en 1905. C’est une grande année pour nous avec des évènements qui vont jalonner cette année", confirme Marine Descombe. "On lance notre cuvée centenaire à cette occasion qui est issue d’une vigne qui a été plantée en 1919", poursuit-elle mettant en avant la volonté du domaine à s’adapter au dérèglement climatique par plusieurs mesures pour lutter notamment contre la sécheresse.

"Le château de Pougelon est un domaine en agriculture biologique, et qui a la particularité d’être mené en agroforesterie. Cela veut dire très simplement qu’on a végétalisé le vignoble pour pouvoir stocker du carbone, de l’eau, recréer de la biodiversité dans nos vignes… C’était nécessaire", explique Marine Descombe représentant la 5ème génération du domaine du Château de Pougelon.

Ce métier de vigneronne est devenu une véritable passion pour cette mère de famille qui parle d’un "métier humain et de terroir". "On part de quelque chose de très simple qui est de la culture donc on fait pousser notre raisin et ensuite on crée notre vin. On a la possibilité d’impacter ce vin", insiste-t-elle.

Et Lyon dans tout ça ? "C’est une formidable ville dynamique aux portes du Beaujolais où le Beaujolais devrait être distribué beaucoup plus. Les Lyonnais ont envie de découvrir ou de redécouvrir le Beaujolais."