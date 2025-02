"Je vais sortir mon premier EP" : Nade est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Révélée par l’émission The Voice en 2023, la chanteuse lyonnaise Nade n’a cessé depuis d’enchaîner les projets avec notamment des interprétations durant la Coupe du monde de rugby en 2023 puis lors des Jeux Olympiques de Paris l’été dernier.

L’année 2025 sera également synonyme de projets importants. "Il y aura la sortie de mon premier EP avec cinq/six titres. Je n’ai pas encore de date exacte mais ce sera courant 2025", explique Nade qui définit sa musique comme "un mélange de pop française allant des années 90 à nos jours" avec des influences de Michel Berger, France Gall, Juliette Armanet, Clara Luciani ou encore Julien Doré. "Mon inspiration vient de ma vie, la vie de mes amis, de mon entourage. Elle vient en étant à Lyon et à Paris", complète la chanteuse.

Un autre défi l’attend dans les prochaines semaines. Nade est en effet la directrice artistique et musicale de la comédie musicale de Maxime Dereymez (Danse avec les stars) intitulée Bonne Nouvelle. "Ça va faire plus d’un an que je travaille avec lui. J’ai écrit toutes les chansons. Il y aura notamment une date à Lyon le 8 mars." Parmi les plus grands rêves de l’artiste, il y a également celui de faire de "grosses scènes" à l’exemple de l’Olympia.

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon c’est ma ville natale. Elle restera dans mon cœur. Ça représente la gastronomie. On mange bien à Lyon. Mon frère est d’ailleurs dans la restauration. Lyon est une ville joyeuse et lumineuse."