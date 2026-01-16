"Les Miss font leur cirque !" Autant dire que le spectacle sera au rendez-vous lors de l’élection de Miss Grand Lyon 2026. Le rendez-vous est donné le samedi 7 mars à partir de 20h du côté de l’Espace Albert Camus de Bron.

Cette année, 13 candidates sont en lice pour succéder à Sabrina Nikaj, Miss Grand Lyon 2025, lors d’un show placé sous le thème du cirque avec toujours à la direction artistique et à la réalisation des tenues le couturier lyonnais Morgan Kirch. De son côté, le jury sera présidé par le maire de Bron, Jérémie Bréaud.

Découvrez les candidates à l’élection de Miss Grand Lyon 2026 :

Candidate n°1 : Emma Auclair

Négociatrice en immobilier

Candidate n°2 : Estelle Confuron

Hôtesse de l’air

Candidate n°3 : Agathe Da Costa

Ingénieure en informatique

Candidate n°4 : Julia Grid-Costantino

Chef de projet marketing

Candidate n°5 : Oriane Villard

Master 2 Ecole Ingénieur Matériaux bio sourcés

Candidate n°6 : Camille Guibeaud

Gestionnaire assurance emprunteur

Candidate n°7 : Lise-Marie Mercier

L2 STAPS Option Management et évènement sportif

Candidate n°8 : Marion Pinard

Ingénieure Agro-Alimentaire

Candidate n°9 : Hinndi Poirot

Consultante en recrutement

Candidate n°10 : Mélissa Quitio

Opticienne

Candidate n°11 : Julie Salzmann

Master 1 Direction artistique et design game

Candidate n°12 : Jade Simon

Attachée de recherche clinique

Candidate n°13 : Carla Terraillon

Etudes de psychologie

Les photos officielles des candidates ont été prises par la photographe Axelle Zeller.