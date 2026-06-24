Et aussi à Lyon

Diane Chatelet (Affaire Conclue) va proposer des expertises gratuites près de Lyon

Diane Chatelet (Affaire Conclue) va proposer des expertises gratuites près de Lyon
Diane Chatelet (Affaire Conclue) va proposer des expertises gratuites près de Lyon - DR

Un bon plan pour ce week-end.

Vous avez chez vous des objets que vous avez toujours voulu estimer ? Bonne nouvelle puisque Diane Chatelet, célèbre acheteuse de l’émission Affaire Conclue sur France 2, sera présente ce dimanche 28 juin à la brocante de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. La Lyonnaise sera d’ailleurs la marraine de l’événement.

A cette occasion, Diane Chatelet réalisera des expertises gratuites et confidentielles de 8h à 18h au stade des Combes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Il sera ainsi possible d’amener des peintures, des sculptures, du mobilier ou encore des bijoux. "Ces expertises sont gratuites et n’engagent en rien : vous pouvez choisir de repartir avec vos objets après avoir obtenu une réponse précise quant à leur valeur, ou choisir de les vendre à Diane Chatelet", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Ces journées sont souvent l’occasion de découvrir de véritables trésors : des pièces d’or de collection, des bijoux à plusieurs dizaines de milliers d’euros, des œuvres recherchées par les collectionneurs, des sculptures anciennes, des objets asiatiques, des provenances exceptionnelles…", est-il également précisé.

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