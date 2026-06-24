Diane Chatelet (Affaire Conclue) va proposer des expertises gratuites près de Lyon

Vous avez chez vous des objets que vous avez toujours voulu estimer ? Bonne nouvelle puisque Diane Chatelet, célèbre acheteuse de l’émission Affaire Conclue sur France 2, sera présente ce dimanche 28 juin à la brocante de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. La Lyonnaise sera d’ailleurs la marraine de l’événement.

A cette occasion, Diane Chatelet réalisera des expertises gratuites et confidentielles de 8h à 18h au stade des Combes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Il sera ainsi possible d’amener des peintures, des sculptures, du mobilier ou encore des bijoux. "Ces expertises sont gratuites et n’engagent en rien : vous pouvez choisir de repartir avec vos objets après avoir obtenu une réponse précise quant à leur valeur, ou choisir de les vendre à Diane Chatelet", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Ces journées sont souvent l’occasion de découvrir de véritables trésors : des pièces d’or de collection, des bijoux à plusieurs dizaines de milliers d’euros, des œuvres recherchées par les collectionneurs, des sculptures anciennes, des objets asiatiques, des provenances exceptionnelles…", est-il également précisé.