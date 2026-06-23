Ancienne ambulancière, Amelia Moiroud a créé en janvier 2026 sa société de taxi conventionné médicalisé. Derrière cette initiative entrepreneuriale se cache aussi une volonté forte : proposer un accompagnement bienveillant et sécurisé aux personnes LGBTQIA+, notamment dans le cadre de leur parcours de transition. Rencontre.

La rédaction : Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours ?

Amelia Moiroud : Je vais bientôt avoir 32 ans et j’ai travaillé pendant près de six ans comme ambulancière. Au cours de ma carrière, j’ai effectué des missions très variées : transports sous escorte sécurisée, transferts de prématurés en couveuse, interventions avec le SAMU, réanimation… J’ai énormément appris dans ce métier. Malheureusement, j’ai également été confrontée à des situations de harcèlement et de transphobie parce que je suis une femme trans. Ces expériences ont profondément marqué mon parcours professionnel et personnel. Aujourd’hui encore, je suis engagée dans des procédures pour faire reconnaître ce que j’ai subi.

La rédaction : Est-ce ce vécu qui vous a poussée à créer votre propre entreprise ?

Amelia Moiroud : Oui, en grande partie. En janvier 2026 est née ma société de taxi conventionné médicalisé, agréée par la CPAM. C’était une immense fierté. J’ai choisi le nom « Taxiflam » en hommage à ma mère, Florence, décédée lorsque j’avais 16 ans. Le nom est une contraction de Florence et Amelia. C’était très important pour moi de lui rendre hommage à travers ce projet.

La rédaction : Quels services proposez-vous aujourd’hui ?

Amelia Moiroud : Mon activité s’adresse d’abord à tout le monde. Je réalise des transports conventionnés sur prescription médicale ainsi que des déplacements privés, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end. J’ai également voulu développer une approche basée sur la sécurité et la bienveillance. Je propose notamment un service pensé pour les femmes, qu’il s’agisse de trajets du quotidien, de rendez-vous médicaux ou de retours de soirée. L’idée est de créer un environnement rassurant où chacune peut se sentir en confiance. Et surtout, au-delà du transport, je reste disponible pour écouter, orienter ou conseiller les personnes qui en ressentent le besoin. Parfois, un trajet peut aussi être un moment d’échange et de soutien.

La rédaction : Vous avez également lancé un projet destiné aux personnes LGBTQIA+. De quoi s’agit-il ?

Amelia Moiroud : Avec mon ami Kais, un homme trans basé à Marseille, nous avons créé le concept « Trans-Faire ». C’est un jeu de mots, mais aussi un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaitons accompagner les personnes LGBTQIA+, et plus particulièrement les personnes transgenres, lors de leurs déplacements liés à leur parcours de transition : rendez-vous médicaux, séances de laser, chirurgies, consultations spécialisées ou encore opérations d’affirmation de genre.

Notre objectif est simple : offrir un transport sécurisé, sans jugement et respectueux de chacun. Nous savons, pour l’avoir vécu, combien certains rendez-vous peuvent être source de stress. Nous voulons que les personnes concernées puissent se concentrer sur leur santé et leur bien-être sans avoir à craindre les discriminations.

La rédaction : Comment est née cette idée ?

Amelia Moiroud : Grâce aux échanges avec la communauté sur les réseaux sociaux. Je suis très active en ligne et cela m’a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui partageaient les mêmes inquiétudes. En discutant avec elles, nous avons constaté qu’il existait une réelle demande. Beaucoup de personnes LGBTQIA+ ont déjà vécu des situations de rejet, de discrimination ou d’agression. Certaines appréhendent même un simple trajet vers un rendez-vous médical. On imagine souvent que les métiers liés à la santé sont forcément bienveillants, mais la réalité peut être différente. J’ai connu des situations extrêmement difficiles qui ont eu des conséquences importantes sur ma santé physique et mentale.

La rédaction : Quel message souhaiteriez-vous adresser aux personnes transgenres qui hésitent à se lancer dans leur carrière professionnelle ?

Amelia Moiroud : Je leur dirais de ne jamais abandonner. Peu importe les obstacles, personne ne doit vous dire qui vous êtes ou ce que vous avez le droit de faire. Le parcours peut être compliqué, il y a encore beaucoup de discriminations, mais il ne faut jamais oublier que chacun a sa place dans cette société. Aujourd’hui, malgré toutes les difficultés rencontrées, j’ai créé mon entreprise et elle fonctionne très bien. C’est ma plus belle revanche.

La rédaction : Quels sont désormais vos projets pour l’avenir ?

Amelia Moiroud : J’ai beaucoup d’ambition pour cette entreprise. J’aimerais développer une flotte de véhicules, créer des emplois et étendre notre concept partout en France. Avec Trans-Faire, nous réfléchissons également à la création d’une application qui permettrait aux utilisateurs de réserver facilement un transport adapté à leurs besoins. L’objectif reste le même : proposer un service humain, inclusif et accessible au plus grand nombre.

La rédaction : Où peut-on vous contacter ?

Amelia Moiroud, 06 99 52 34 80 et par e-mail à [email protected].