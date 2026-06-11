Ils n’étaient plus que deux dans la compétition. Viviana Pisacane et Alexy Algar-Denos disputaient ce mercredi soir la finale de la saison 17 de Top Chef. Les deux candidats devaient réaliser un menu complet pour cinq chefs-jurés et 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Cette dernière épreuve se déroulait au Four Seasons Hôtel George V. Viviana Pisacane et Alexy Algar-Denos avaient huit heures pour préparer le meilleur repas possible pour leurs convives.

La cheffe du Bœuf d’Argent dans le Vieux Lyon, protégée de Hélène Darroze, sa cheffe de brigade dans le concours, avait décidé de rendre hommage à sa famille et à ses origines italiennes avec une entrée à base de thon cru brûlé au chalumeau, salicorne, radis, persillade et sauce soja. En plat, Viviana Pisacane a choisi de réaliser un filet de veau, anguille fumée, pointe d’ail noir, jus de veau et purée de topinambour puis en dessert un moelleux au chocolat, caramel miso, mousse au chocolat, tuile framboise, crumble chocolat et sorbet framboise.

Ce menu a convaincu les invités puisque la candidate lyonnaise a récolté 69,3% des voix à l’issue de la finale. Un record dans l’émission avec au bout donc un chèque de 69 300 euros pour elle. De quoi offrir une jolie visibilité à Viviana Pisacane qui n’a pas manqué de réagir à cette victoire sur ses réseaux sociaux. "Je crois qu’il me faudra encore un peu de temps pour réaliser. Quand cette aventure a commencé, je n’aurais jamais imaginé le chemin qu’elle me ferait parcourir. Il y a eu des moments de joie immense, mais aussi des doutes, de la fatigue, de la pression. Pourtant, chaque jour, j’ai essayé de rester fidèle à moi-même, à ma cuisine et à mon histoire", déclare-t-elle dans une vidéo.

"Derrière cette victoire, il y a des années de travail, de sacrifices, de remises en question, mais surtout des rencontres et des personnes qui ont cru en moi. Je ressens une gratitude infinie. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont soutenue, encouragée et accompagnée tout au long de cette aventure. Merci pour votre confiance, votre bienveillance et votre énergie. Cette victoire représente beaucoup pour moi, mais elle est avant tout le début d’un nouveau chapitre. J’ai maintenant hâte de vous accueillir dans mon restaurant, de partager ma cuisine avec vous et de continuer à raconter mon histoire à travers chaque assiette", conclut la cheffe du Bœuf d’Argent.