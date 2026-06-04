La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane en finale de Top Chef

M6 diffusait ce mercredi soir la demi-finale de la 17e saison de Top Chef. Dans cette dernière ligne droite du célèbre concours culinaire, trois candidats s’affrontaient pour espérer décrocher leur place pour la finale. On retrouvait Victor, Alexy et Viviana, la candidate lyonnaise de cette saison.

Les demi-finalistes ont eu l’occasion de s’affronter au cours de trois épreuves où chacun devait imposer à ses adversaires un thème Après la volaille désossée, farcie, avec une garniture, puis l’escargot, Viviana Pisacane a proposé à Victor et Alexy de réaliser une raviole en damier de trois couleurs avec pour seul colorant des légumes.

A l’issue de ces défis, Alexy et Viviana ont décroché leur ticket pour la grande finale de cette 17e saison de Top Chef. Une véritable prouesse pour la candidate lyonnaise âgée de 28 ans ayant déclaré il y a quelques semaines à Lyon Femmes partir "avec l’objectif d’aller le plus loin possible". Viviana aura donc atteint la dernière marche du concours. La cheffe du Bœuf d’Argent dans le Vieux Lyon décrochera-t-elle l’ultime récompense ? Réponse le mercredi 10 juin sur M6.