Eva Longoria publie une photo de son séjour à Lyon avec son fils

"Et nous sommes de retour. La saison 2 de Searching For France a commencé." Ce lundi soir, Eva Longoria a publié sur son compte Instagram une photo de son passage à Lyon dans le cadre du tournage de son émission pour CNN où elle met à l’honneur la culture et la gastronomie française. On y découvre l’actrice aux côtés de son fils Santiago tenant une caméra. La scène a été immortalisée sur la passerelle du Palais de Justice bien connue des Lyonnaises et des Lyonnais.

De quoi fait réagir les fans de la star de Desperate Housewives. Les commentaires n’ont en effet pas manqué sous la photo. Il faut dire que la visite d’Eva Longoria à Lyon n’est pas passée inaperçue. L’actrice a été vue dans de nombreux lieux de la capitale des Gaules, notamment en Presqu’île pour une virée shopping, au Musée Cinéma et Miniature dans le quartier du Vieux Lyon ou encore au sein du restaurant Antonio & Marco à Tassin-la-Demi-Lune. Des visites relayées sur les réseaux sociaux par ceux ayant eu la chance de l'accueillir ou de la croiser.

Pour savoir où Eva Longoria a eu l’occasion de se rendre lors de son séjour lyonnais, il faudra attendre un peu. La diffusion de cet épisode à Lyon de Searching for France est annoncée en 2027.