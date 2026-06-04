Musée, marché, restaurant : Eva Longoria poursuit sa découverte de Lyon 

Eva Longoria poursuit le tournage de son émission Searching for France mettant à l’honneur la culture et la gastronomie française. Pour cette saison 2 dont la diffusion est prévue en 2027, l’actrice a posé ses valises depuis maintenant plus d’une semaine à Lyon. Après une virée shopping en Presqu’île ou encore la découverte du restaurant Söma de la cheffe lyonnaise Sarah Hamza et de l’établissement Tingad la semaine dernière, Eva Longoria a été vue ce week-end au Musée Cinéma et Miniature dans le quartier du Vieux Lyon. "L’occasion de se replonger dans l’univers de Desperate Housewives avec une photo souvenir aux côtés d’un objet tout droit sorti de la série : le permis de conduire original de Mike Delfino, utilisé à l’écran par James Denton", a commenté le musée sur Instagram.



Ce mercredi, l’actrice a déjeuné à Tassin-la-Demi-Lune chez Antonio & Marco où elle semblait ravie d’être comme le montre une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du restaurant italien où l’on voit Eva Longoria déguster des pâtes et danser avec les clients et les équipes. "Aujourd’hui, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir une invitée très spéciale venue vivre la dolce vita chez nous à Tassin : la bella Eva Longoria. Nous sommes extrêmement fiers de lui avoir fait découvrir notre univers, notre passion et notre cucinaaa siciliana. Un moment unique que toute notre squadraaaa n’est pas près d’oublier", peut-on lire sur le compte Instagram d’Antonio & Marco.

Quel sera le prochain arrêt de l’ex-compagne de Tony Parker au sein de la capitale des Gaules ? Mystère mais vous pourriez peut-être la croiser ! Eva Longoria a également eu l'occasion de faire le marché Saint-Antoine il y a quelques jours.