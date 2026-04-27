Du nouveau du côté du Printemps Lyon. Le magasin bien connu de la rue de la République vient d’ouvrir un corner dédié à la marque de sous-vêtements SKIMS. Cette dernière a une renommée internationale puisqu’elle a été fondée par la star de téléréalité et femme d’affaires américaine Kim Kardashian. La marque SKIMS a été valorisée en novembre dernier à 5 milliards de dollars et a fait plusieurs collaborations, notamment avec Nike. Elle compte également plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram.

"C’est après s’être butée à de nombreux obstacles dans sa recherche de sous-vêtements galbants de qualité que Kim Kardashian a choisi de lancer sa propre marque. Guidée par l’inclusivité et le respect de la diversité, elle a souhaité décliner des collections shapewear qui répondent aux besoins de tous les types de morphologie et à toutes les couleurs de peau", explique le Printemps Lyon.

A noter qu’une collection pour les hommes de la marque SKIMS arrivera également au sein du magasin lyonnais dès le mois de juillet.