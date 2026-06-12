Cette enseigne de linge de maison ouvre sa première boutique à Lyon

Une toute nouvelle boutique vient de s’installer dans le 2e arrondissement. Il s’agit de l’enseigne de linge de maison Bonsoirs déjà présente à Paris et à Lille. La marque a comme objectif de "réinventer l’art de vivre chez soi" en proposant du linge de lit, des rideaux et des voilages, des peignoirs, des serviettes de bain, des coussins ou encore des plaids.

"Depuis plusieurs années, vous êtes nombreux à nous écrire, à nous rendre visite à Paris ou à commander depuis Lyon. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer l’ouverture de notre toute nouvelle Maison Bonsoirs, au cœur de la Presqu’île", explique Bonsoirs sur sa page Instagram.

Cette nouvelle boutique de la marque a ouvert ses portes au 14 rue Émile Zola. "Nous avons imaginé ce lieu comme une maison, un endroit où prendre le temps de découvrir les matières, toucher les tissus, explorer les collections et vivre l’univers Bonsoirs autrement", poursuit l’enseigne qui met en avant "une nouvelle étape" de son histoire.