Cette enseigne de prêt-à-porter pour femme et enfant vient d’ouvrir à Lyon

Une nouvelle boutique a récemment ouvert ses portes dans le 2e arrondissement de Lyon. Autant dire que ce magasin devrait ravir plus d’une fan de shopping puisqu’il s’agit de la marque de prêt-à-porter Louise Misha proposant des vêtements et des accessoires pour les femmes mais également pour les enfants sans oublier des articles pour la maison et de beauté.

L’enseigne, qui se qualifie comme une marque bohème et lifestyle, est d’ailleurs sur le point de fêter ses 15 ans d’existence. Particulièrement populaire sur les réseaux sociaux, elle compte plus de 300 000 abonnés sur Instagram.

Louise Misha a ainsi ouvert il y a seulement quelques semaines ses deux premières boutiques en France. La première se trouve à Paris et la seconde à Lyon, plus précisément rue Ferrandière dans le 2e arrondissement. "On a eu cette opportunité de reprise de boutiques il y a un peu plus d’un mois, et on les a ouvertes dans l’objectif de développer un nouveau canal de distribution", explique Marie Pidancet, la fondatrice de Louise Misha, dans un entretien à FashionUnited. "Certains clients ne nous connaissent que pour certaines lignes ; les boutique permettent de leur montrer l’univers entier, et aussi de beaucoup mieux connaître notre cliente finale", poursuit-elle.

Un nouveau pas en avant donc pour la marque qui avait enregistré en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros avec des ventes dans le monde entier, notamment en Corée du Sud et aux États-Unis.