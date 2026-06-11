Relier Lyon aux Saintes-Maries-de-la-Mer à vélo : le défi de combattantes du cancer pour rouler vers l’espoir

Elles sont 14 venues de toute la France à se lancer dans ce défi. De Paris, d’Antibes, de l’Isère ou encore du Rhône, ces femmes ont comme point commun d’être en rémission ou en traitement d’un cancer. Toutes s’apprêtent à vivre une aventure inoubliable.

Ce vendredi 12 juin, ces combattantes du cancer vont s’élancer de Lyon à vélo direction les Saintes-Maries-de-la-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Un défi d’un peu moins de 400 kilomètres avec six étapes au programme jusqu’au 19 juin, date d’arrivée de ce peloton pas comme les autres. "C’est très symbolique d’arriver en bord de mer. Elles arrivent au bord de la plage et regardent l’horizon mais surtout l’espoir", résume Martine Ribeiro, fondatrice de présidente de l’association Rustine de Vie qui est venue prendre le relais des Lyonnes de Tatooine de Valérie Lugon à l’origine de ce défi sportif.

L’objectif de la 6e édition de ce voyage reste le même : améliorer la qualité de vie des femmes touchées par le cancer à travers le défi sportif et la solidarité. "Pour les participantes, c’est reprendre confiance en elles et se réapproprier un corps qui souffre mais qui va avoir ici une autre mission", explique Martine Ribeiro. "Je donne ce que j’aurai aimé recevoir", ajoute la présidente de Rustine de Vie, elle-même touchée par un cancer fin 2019.

Les participantes seront suivies tout au long du parcours par deux mini bus et un camion avec également la présence d’un kiné et de bénévoles. A l’issue de chaque étape de 50 à 75 kilomètres, un hôtel accueille le peloton. "Il n’y a pas de compétition et pas de chrono. On prend le temps et on savoure. On veut vraiment que ça reste à taille humaine. Il y a beaucoup de bienveillance", explique Martine Ribeiro qui aimerait à l’avenir organiser un second séjour dans l’année mais sur une destination différente avec toujours l’aide de nombreux partenaires désireux de faire de ce voyage un moment inoubliable pour ces combattantes du cancer.

A.D.