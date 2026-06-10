De nouveaux magasins de l’enseigne de prêt-à-porter Mango à Lyon ?

Alors que de nombreuses enseignes ont baissé le rideau ces derniers mois en France, Mango a annoncé une bonne nouvelle ce mardi. L’enseigne espagnole de vêtements va ouvrir 45 nouveaux magasins en France d’ici à 2028 avec au bout la création de près de 700 emplois.

Emmanuel Macron s’était réjoui lors du sommet Choose France de la nouvelle de la marque de prêt-à-porter. "Mango choisit la France. Avec un investissement de 66 millions d’euros d’ici 2028, la société de prêt-à-porter va ouvrir 45 magasins, renforçant son réseau commercial et la création d’emplois en France. La France est le principal marché international du groupe. ¡Gracias!", avait écrit le président sur son compte X.

Mango choisit la France.



Avec un investissement de 66 millions d’euros d’ici 2028, la société de prêt-à-porter va ouvrir 45 magasins, renforçant son réseau commercial et la création d’emplois en France. La France est le principal marché international du groupe.



¡Gracias! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Dans un communiqué, Mango a donc affirmé prévoir l’ouverture de "15 nouveaux magasins par an, créant environ 15 emplois par magasin". Dix nouvelles villes supplémentaires devraient accueillir une boutique de l’enseigne : des grandes villes mais aussi des "villes de taille moyenne et petite, qui représentent actuellement plus de 80%" du réseau comptant 250 points de vente sur plus de 170 villes.

Reste à savoir si de nouveaux magasins Mango pourraient s’installer dans l’agglomération lyonnaise. L’enseigne est actuellement présente dans le centre commercial de Confluence dans le 2e arrondissement, rue de la République en centre-ville, au centre commercial de la Part-Dieu, dans le 8e arrondissement ou encore à Villefranche-sur-Saône.