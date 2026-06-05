Une vente d’usine de grandes marques de prêt-à-porter organisée à Lyon

L’été sera à l’honneur d’une vente d’usine de grandes marques. Cette dernière se déroulera dès ce dimanche 7 juin et se poursuivra jusqu’au jeudi 11 juin du côté du 9e arrondissement de Lyon. Le rendez-vous est plus précisément donné de 10h à 18h chez Fashion Factory Lyon au 19 rue Littré.

De nombreuses marques de prêt-à-porter et d’accessoires seront présentes à l’exemple de Maison Haussmann, Hôtel Particulier, Lanvin, Isabel Marrant, Paul & Joe, Sergio Rossi, Zadig & Voltaire, Vanessa Bruno ou encore Max Mara.

Autant dire que les bonnes affaires seront au rendez-vous puisque des promotions allant de -70 à -90% sont annoncées. De quoi refaire sa garde-robe à l’approche de l’été…